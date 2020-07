Mr. T, eigentlich Laurence Tureaud (B. A.)

Schon früh begann Mr. T (68) mit Krafttraining und baute so seine Karriere als Bodyguard aus (arbeitete u.a. für Diana Ross, Muhammad Ali und Michael Jackson). Schnell wurde er auch in Hollywood entdeckt. Seine Lymphknotenkrebs-Erkrankung in den Neunzigern stärkte seinen Gottesglauben, deshalb ist er heute noch als Prediger aktiv. Zwischen 2011 und 2013 hatte Mr. T auch eine eigene BBC-Sendung namens "World’s Craziest Fools", die in Deutschland auf kabel eins ausgestrahlt wurde ("Mr. Ts verrückte Welt“)