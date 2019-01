Faber und Bönisch im Einsatz "Tatort: Zorn": So wird der neue Dortmund-Krimi

Lohnt sich das Einschalten?

Dieser "Tatort" macht keinen Spaß. Sehenswert ist er aber trotzdem. In "Zorn" tauchen die Macher tief hinein in die gekränkte Seele des niedergegangenen Kohlenpotts. Mit trauriger Musik garniert werden dem Zuschauer die Abgründe der vor dem Nichts stehenden Kumpel gezeigt. Arbeitslos und mit baufälligen Häusern, dank des Bergbaus stehen sie vor den Trümmern ihrer Existenz. In diesem Geflecht ermitteln Faber und Bönisch mit ihren gewohnten Stärken.