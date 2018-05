Hartleb: "....dennoch werden die Morde als unpolitisch abgetan"

Hätten die Morde in New Mexico verhindert werden können?

Möglicherweise. Wenn die deutschen Ermittler die US-Behörden über diese Verbindung informiert hätten. Unverständlich ist aber auch, dass das FBI vier Monate vor dem Anschlag in München bei William A. in New Mexico eine Hausdurchsuchung durchführte, weil er sich im Netz eine Waffe beschaffen wollte. Zu diesem Zeitpunkt muss er mit David S. bereits in Kontakt gestanden haben. Davon erfuhren deutsche Ermittler auch nichts.

Für Sie ist David S. ein rechtsterroristischer einsamer Wolf. Polizei und Staatsregierung ordnen die Tat noch immer als einen durch Mobbingerfahrung ausgelösten Amoklauf ein und stützen sich dabei auf die Analyse des Profilers Alexander Horn...

Ich halte seine Einordnung für nicht zeitgemäß. Deutsche Ermittler haben den Tätertypus des rechtsextremistischen einsamen Wolfs noch zu wenig auf dem Schirm – im Gegensatz zu den USA. Auch Innenminister Joachim Herrmann bezeichnete David S. als Amokläufer, da S. nicht Mitglied einer rechtsextremistischen Partei oder Organisation gewesen sei. Dass Terroristen derartig eingebunden sein müssen, ist ein nicht mehr zeitgemäßes Verständnis. Keiner zweifelt an einer rechtsextremen Gesinnung von S., dennoch werden die Morde als unpolitisch abgetan.

Warum ist es so wichtig, die Tat neu zu bewerten?

Einsamer-Wolf-Attacken können genauso gefährlich sein wie solche einer weit verzweigten Terrororganisation. Es ist leider wahrscheinlich, dass wir diesen Typus noch häufiger sehen werden – wie die aktuellen Enthüllungen belegen. Eine Studie kam zu dem Schluss, dass von 2000 bis 2014 solche Täter für 72 Anschlagsversuche in Europa verantwortlich waren. Um solche Taten verhindern zu können, muss die Polizei die Täter erkennen und präventiv in Foren, wo die Radikalisierung stattfindet, nach ihnen suchen sowie Kontakt zu ihnen aufnehmen. Die Morde am OEZ müssen in der Kriminalstatistik und im Verfassungsschutzbericht als politisch motivierte Taten und unter der Rubrik Rechtsterrorismus erscheinen. Und die Inschrift am Mahnmal muss geändert werden. Es war kein Amoklauf.