Von Mitte März bis Ende April sei es allerdings zu trocken gewesen. "Ob es wieder zu Trockenheit und Dürreperioden kommt, hängt stark vom Niederschlag in den kommenden Wochen ab", erklärt Friedrich.

"Klimawandel heißt nicht, dass jeder Sommer ein Hitzesommer wird"

Was sagt "AccuWeather" voraus? Der wegen seiner Langzeitvorhersagen umstrittene US-Dienst "AccuWeather" geht von heißen und trockenen Wetterbedingungen im Sommer in Europa aus: "Für Teile Ostfrankreichs und Westdeutschlands wäre dies der dritte Sommer in Folge, in dem Dürre herrscht." Es sei mit niedrigen Wasserständen im Rhein zu rechnen. In Deutschland werde es Unwetter geben, weil Kalt- und Warmwetterfronten aufeinanderprallen.

Sind solche Vorhersagen glaubhaft? "Nein", sagt Friedrich. "Langzeitprognosen können solche Informationen nicht leisten." Auf lange Sicht dürften infolge des Klimawandels in Europa Hitzewellen häufiger auftreten. Klimawandel heißt nicht, dass jeder Sommer ein Hitzesommer wird. Doch macht der Klimawandel Hitzesommer wahrscheinlicher.

Lesen Sie hier: Meteorologie-Expertin - "Wetter ist so faszinierend!"