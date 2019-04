München - Die kaputten orangefarbenen Räder in Bäumen und der Isar gehören in München größtenteils der Geschichte an: Der wirtschaftlich angeschlagene Leihanbieter Obike hat die meisten seiner überwiegend zerstörten und fahruntauglichen Fahrräder aus der Landeshauptstadt weggeräumt. "Die ganz große Masse der Räder ist verschwunden", sagte der städtische Radverkehrsbeauftragte Florian Paul der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe noch immer einige Fahrräder in der Stadt, die aber kein großes Problem mehr seien.