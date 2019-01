Extravaganter Look Cathy Hummels posiert im durchsichtigen Outfit

Cathy Hummels (30) hat ein Händchen für Mode und ausgefallene Outfits. Meist stoßen ihre extravaganten Abendroben und coolen Looks bei den Fans auf Begeisterung. Doch mit dem Outfit, in dem sich die 30-Jährige nun bei der Berliner Fashion Week präsentierte, sorgte sie auch für negative Schlagzeilen. Die Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels (30) entschied sich für ein ungewöhnliches Pailletten-Minikleid in Rosa, das durch den durchsichtigen Stoff freie Sicht auf ihre weiße Unterwäsche gewährte. Neben einem riesigen XXL-Gürtel in Weiß, trug sie außerdem silberne Pumps.