München - Über zehn Aktivisten der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Freitagmorgen den Eingang des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen und Heimat in der Kardinal-Döpfner-Straße blockiert. Die Aktivisten hatten ein Krankenbett dabei, in dem eine Erdkugel lag. "Der Top-Patient ist unsere geliebte Erde. Sie braucht eine sozial-ökonomische Finanzspritze, um wieder gesund zu werden", schreibt die Umweltschutzbewegung dazu in den sozialen Medien.