München - Für ihre Bauweise und Gestaltung hat das neue Kirchenzentrum Sel. Rupert Mayer in Poing einen bundesweiten Architekturpreis gewonnen. Wie das Erzbistum München-Freising am Sonntag mitteilte, verlieh der Bund Deutscher Architekten (BDA) die Auszeichnung am Vortag in Halle an der Saale.