München - Münchens Verkehrsnetz ist wie eine Spinne, innen dick, nach außen dünn mit langen Ästen. Dass das oft unpraktisch ist, merkt jeder, der nicht von außen ins Zentrum, sondern in eine Nachbargemeinde will. Liegt die an einem anderen S-Bahn-Ast: Pech gehabt. Öffentlich fährt dahin, wenn überhaupt, nur unregelmäßig ein Zuckel-Bus. Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) und Freistaat wollen das nun ändern: mit einem Busring um München herum. Und der soll sogar express fahren.