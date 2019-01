Transistor aus den 50ern jetzt als Leihgabe im Deutschen Museum

Er hat am Donnerstag den „Bell-Transistor 1796, Nr. 9“ aus dem Archiv von Infineon an Museumsdirektor Wolfgang Heckl übergeben. Der ist zwar glühender Fan des Vorgängers, der Röhren (wie im Radio), lässt sich aber dennoch von der Begeisterung für den ersten Transistor in Deutschland anstecken. Schließlich habe jedes anständige Kind als erstes einen Elektrobaukasten unterm Weihnachtsbaum gefunden, verkündet er nostalgisch.