Till Lindemann: Neues Video zeigt Porno-Szenen

Für die Plattform Youtube war das Video wohl zu pornographisch, weshalb es dort nur in zensierter Form gezeigt wird. In den expliziten Szenen verdeckt ein schwarzer Balken das Geschehen. Trotzdem können Betrachter erahnen, was in dem unbearbeiteten Clip zu sehen ist.