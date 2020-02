Expertinnen klären auf Herzogin Kate schwört darauf: Das steckt hinter Hypnobirthing

Herzogin Kate (38) litt in den Anfangsmonaten ihrer drei Schwangerschaften an einer schweren Form der morgendlichen Übelkeit. Hyperemesis gravidarum, auch unstillbares Schwangerschaftserbrechen genannt, führt zu Gewichtsverlust und Dehydration. Was ihr geholfen hat: Hypnobirthing. Eine Technik, die unter anderem auf Selbsthypnose beruht. "Richtig angewandt kann es wirklich bei fast allen Beschwerden eine Hilfe sein", erklärt Vivian Weigert, Autorin des Buches "Babys erstes Jahr: Alles, was wichtig ist", im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.