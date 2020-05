Expertin klärt auf Krank durch die Corona-Krise? Daran erkennen Sie eine Zwangsstörung

Welche Menschen sind besonders gefährdet, durch die Corona-Pandemie eine Zwangsstörung zu entwickeln?

Die Corona-Krise sei ein zusätzlicher Stressor, sagt Scheuermann, "den viele, nicht nur psychisch Kranke, als belastend erleben. So können psychische Krankheiten generell leider gefördert werden. Zudem leiden viele Menschen an einer Zwangsstörung, wissen es aber nicht". Die Krankheit sei noch wenig bekannt, werde deshalb oft nicht richtig oder spät erkannt und behandelt - obwohl die Zwangsstörung mit schätzungsweise 2,3 Millionen Betroffenen die vierthäufigste psychische Erkrankung in Deutschland ist, erklärt die Psychologin. "Und die Menschen, die in der Vergangenheit schon mal unter einer Zwangsstörung gelitten haben, sind jetzt sicher gefährdeter, wieder eine Zwangsstörung zu entwickeln oder bestehende Zwangssymptome zu verstärken."

Wie kann man einer Erkrankung entgegenwirken?

"Wenn es gelingt, ist es das Beste, sich die im Zusammenhang mit der Symptomatik auftretenden Ängste bewusst zu machen, sie so zu akzeptieren und auszuhalten", rät die Expertin. "Wichtig ist jetzt wirklich gute Selbstfürsorge. Dazu gehört Bewegung, gerne Sport unter freiem Himmel, viel Schlaf und gesunde Ernährung. Das klingt so banal, aber ist tatsächlich wesentlich im Umgang mit psychischen Krankheiten. Und wenn möglich sollten die Betroffenen zudem verstärkt soziale Kontakte pflegen zur Familie, Freundinnen und Freunden. Das geht auch digital. Diese Netzwerke sind enorm wichtig, um sich psychisch zu stabilisieren. Wenn Zwangssymptome auftauchen und belasten, sollte man sie übrigens bitte nicht verschweigen, sondern sich mitteilen."

Dieses Verhalten kann laut Scheuermann auf den Beginn einer Zwangsstörung hindeuten

Wer sehr viel wäscht oder putzt - zum Beispiel zwanzigmal täglich die Hände oder die Türklinken in der Wohnung. Wer übertrieben kontrolliert - z.B. fünfmal hintereinander, ob der Herd aus ist, bevor man die Wohnung verlässt, und noch ein sechstes Mal, wenn man schon auf der Straße ist. Wer quälende Gedanken hat, die er oder sie loswerden möchte, aber nicht kann - wie etwa den Gedanken, einen bösartigen Tumor zu haben, obwohl bereits medizinisch geklärt ist, dass keine derartige Erkrankung besteht. Wer für Alltäglichkeiten sehr lange Zeit benötigt, etwa das morgendliche Zähneputzen - weil erst der Zahnputzbecher, die Tube, die Zahnbürste selbst vorab gereinigt werden müssen. Wer sich zwanghaft Gedanken um Ordnung und Symmetrie macht - zum Beispiel überall nach sechseckigen Formen sucht.

Wer mindestens eines dieser Symptome zeige und sich dadurch beeinträchtigt fühlt, "hat sehr wahrscheinlich eine Zwangsstörung", erklärt die Psychologin. "Wenn man dieselbe Handlung ausführen oder demselben Gedanken folgen muss, liegt eine Zwangsstörung vor."

So sieht die Behandlung aus

Eine psychotherapeutische Behandlung kann helfen: "Man kann sich zuerst an seinen Hausarzt, oder direkt an einen Psychotherapeuten, einen Facharzt für Psychiatrie/Psychotherapie oder eine Klinikambulanz wenden. Auch der städtische Krisendienst kann helfen. Dort findet oftmals eine anonyme Beratung statt, was hilfreich sein kann, um so weniger Scham zu erleben, was häufig ein großes Problem bei Betroffenen ist." Die Psychotherapien könnten zurzeit auch meistens durchgeführt bzw. fortgesetzt werden, auch per Videositzung oder Telefon, so Scheuermann. "Die Regelungen werden ja auch gerade erleichtert, damit die Menschen auch in Quarantäne weiter behandelt werden können." Unter www.zwaenge.de gibt es weitere Informationen von der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V.

Und wie sieht die Behandlung aus? "Die aktuelle deutsche S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Zwangsstörung benennt vor allem die störungsspezifische kognitive Verhaltenstherapie als Mittel der ersten Wahl. Eine rein medikamentöse Behandlung ist nicht zu empfehlen. Entspannungsverfahren, Verhaltenspläne, soziale Unterstützung und Aufarbeitung der zugrundeliegenden Ängste und deren Auslöser sind die Grundlage der Behandlung", erklärt Scheuermann.