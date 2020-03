Expertin im Interview Tipps fürs Homeoffice: Kann ich im Pyjama arbeiten?

Darüber hinaus ist es wichtig, den geeignetsten Kommunikationskanal zu finden und dabei zu bleiben, um Verwirrung zu vermeiden: Handelt es sich lediglich um die Klärung einer kurzen Ja-Nein-Frage, so ist eine schriftliche Notiz im Teamchat oft der schnellste Weg. Sind jedoch größere Fragen und Abläufe zu klären oder Ideen ausführlich zu illustrieren oder sogar weiterzuentwickeln, so legen sich all jene, die dies über schriftliche Medien ausführen, selbst Steine in den Weg. Hier heißt es: Schreiben ist Silber, Reden ist Gold! Besonders effektiv ist hier die Kombination aus Video-Chat und Screen-Sharing, bestenfalls mit einer Mindmap oder Whiteboard-Integration. Kurze Zusammenfassungen können dann zusätzlich verschriftlicht werden, um das zeitintensive Ansehen von langen Videoaufnahmen zu vermeiden.

Wie verhindert man, dass sich zu Hause Arbeit und Privatleben zu sehr vermischen?

Wittmann: Auch hier ist klare Kommunikation das A und O: Kommunizieren Sie, von wann bis wann gearbeitet wird und wann dies nicht mehr zur Arbeit zählt. Gerade in ungewöhnlichen Situationen wie diesen kann es sein, dass Vorgesetze oder Kollegen auch abends schreiben, um schnell noch etwas zu erledigen. Insofern die Arbeitszeit nicht vom Chef vorgegeben wird, kann es auch von Vorteil sein, sich die Zeit selbst einzuteilen. Jedoch sollte man unbedingt regelmäßige Pausen einkalkulieren - zum Beispiel durch die Pomodoro-Technik. Das bedeutet: In kurzen Abständen werden Powersprints veranstaltet, während denen man besonders konzentriert arbeitet. Nach X Minuten ist es dann Zeit für eine fünfminütige Pause.

Andernfalls heißt es, sich an reguläre Arbeitszeiten zu halten und da auch konsequent zu sein. Denn auch ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man schnell mal um 21.30 Uhr aufspringen kann, wenn eine Nachricht vom Arbeitgeber aufpoppt, weil man noch etwas erledigen sollte und man das "ja noch schnell machen kann". Insofern man sich selbst schwer mit einer Trennung der Bereiche tut, hilft es eventuell ein Gespräch mit Kollegen oder sogar mit dem Vorgesetzten zu suchen.

Zu Hause genießen es viele Menschen, bequeme Kleidung zu tragen. Beeinflusst das das Arbeitsverhalten?

Wittmann: Ich denke, das ist ganz individuell. Wenn es danach geht, hätte ich, wie Karl Lagerfeld sagte, schon lange die Kontrolle über mein Leben verloren... Ich arbeite sehr oft in Jogginghose, es gibt sogar Tage, an denen ich gar nicht den Pyjama ausziehe. Beeinträchtigt dies meine Arbeitsergebnisse? Ich denke nicht, außer, dass meine Instagram-Stories manchmal nicht so stylisch aussehen. Kann ein schönes Outfit mein Selbstbewusstsein steigern und mich dadurch erfolgreicher verkaufen lassen - zum Beispiel bei Erstgesprächen? Bestimmt! Ich weiß jedoch auch von Kollegen, dass sie sich besser fühlen, wenn sie morgens so tun, als ob sie regulär in ihr Büro gehen würden und sich genauso schick machen. Manche allerdings auch nur die oberen 50 Prozent, da auch die Hose nicht bei den Video-Gesprächen gezeigt wird.

Wie motiviert man sich zu Hause?

Wittmann: Das kommt ganz auf die eigene Persönlichkeit an. Manche Menschen sind motivierter als andere - von Natur aus oder weil sie mehr in ihrer Rolle aufgehen. In solchen Phasen empfehle ich, sich auch auf die positiven Seiten zu konzentrieren und sich gerade in der jetzigen Situation bewusst zu machen, dass alle an einem Strang ziehen müssen. Wenn die Arbeit schneller erledigt ist oder man sich sogar effizienter im Homeoffice zeigt, dann kann es sein, dass der Chef in Zukunft öfter Homeoffice zulässt und man dadurch vielleicht sogar seine Urlaube durch sogenannte Workations verlängern kann.

Wenn man so gar keine Motivation hat, dann würde ich mit den Dingen anfangen, die mir am meisten Spaß machen, oft bin ich dann schon so im Thema drinnen, dass es mich gar nicht stört, weiterzumachen. Andere empfehlen wiederum, mit dem anzufangen, was am schwersten fällt, weil sie es dann bereits erledigt haben - das gibt Schwung, weiterzumachen, wenn dieser "Brocken" schon weg ist. Vielleicht stellen Sie aber nach Punkt eins fest, dass Ihr Arbeitsverhalten gar nicht dem den klassischen Bürozeiten entspricht und Sie abends viel produktiver sind? Wenn möglich, lässt sich Ihr Chef langfristig sogar auf eine Lösung ein, bei der Sie die Motivations- und Produktivitätshochs besser nutzen können.