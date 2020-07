Expertin im Interview Mythen-Check: Wie gesund ist Tiefkühlkost?

Wie schädlich sind Geschmacksverstärker und Salze?

Pichl: Sowohl Salz als auch Geschmacksverstärker sind für den menschlichen Körper nicht per sé schädlich. Und auch in Fertiggerichten werden nur die Zusätze verwendet, die in Deutschland erlaubt sind. Allerdings haben Salze, Fette und sonstige Zusätze andere Nachteile: Oft sorgen sie dafür, dass wir mehr essen, als eigentlich gut für uns wäre. Sie machen Lust auf mehr und beeinflussen das Sättigungsempfinden. In einer ausgewogenen Ernährung ist aber auch mal Platz für eine Fertigpizza. Mein Tipp: Mit etwas frischem Gemüse ergänzen, zum Beispiel auf einer TK-Pizza als Belag. Das sorgt für Sättigung und ein paar zusätzliche Vitamine.