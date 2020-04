Expertin im Interview Corona-Isolation: So klappt es mit dem abwechslungsreichen Kochen

In der Corona-Krise empfiehlt es sich - auch wenn nach wie vor die Möglichkeit zum Einkaufen in Supermärkten gegeben ist - ein paar Lebensmittel auf Vorrat zu kaufen, um nicht täglich das Haus verlassen zu müssen. "Man sollte einen Plan machen, was man die nächsten vier bis fünf Tage essen möchte und was man dafür braucht", rät Paula Keck, Autorin von "Lecker kochen im Notfall".