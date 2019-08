Sie kritisieren auch Marketingkampagnen, die bei gesunden Menschen Krankheitsängste schüren.

Werbung für Medikamente ist verboten – Werbung für Krankheiten aber ist erlaubt. Daher wird dann plakatiert: "Viele Menschen wissen nicht, dass sie an chronischer Migräne leiden." Das ist Unsinn. Man merkt selber, wenn man eine Krankheit hat. Einmal hat auch eine Consulting-Firma eine Krankheit erfunden, die "Wechseljahre des Mannes". Oder man denke an die Glutenunverträglichkeit. Die gibt es vereinzelt, jetzt wird es zum Massenphänomen gemacht.

Medikamente sind nicht wegen der Forschung teuer

In Deutschland gibt es im ersten Jahr der Markteinführung keine Preisbindung für Medikamente. So soll das Geld für Forschung und Entwicklung wieder hereingeholt werden. Ein schlüssiges Argument?

Nein. Der Preis eines Medikaments orientiert sich nicht an den Forschungskosten, sondern am Marktwert. Beispielsweise beim Hepatitis-C-Medikament Sofosbuvir. Während die Jahrestherapiekosten pro Patient 43.500 Euro betragen, belaufen sich die Produktionskosten für den Patienten für ein Jahr auf rund 100 Euro.

Aber große Pharmahersteller investieren doch in Forschung.

Die Grundlagenforschung wird an den Unis betrieben. Dort kaufen Pharmahersteller für kleines Geld die Patente und schlachten das Produkt aus. Wir fordern: Wenn staatliches oder universitäres Geld in die Forschung eingeflossen ist, darf auf das Endprodukt kein Patent angemeldet werden.

Warum sind Medikamente im europäischen Ausland billiger als bei uns?

Das liegt größtenteils an den Steuern und den Monopolen in Deutschland. Die Pharmaindustrie nimmt aber in jedem Land, was sie kriegen kann. In Deutschland liegen die Gewinnmargen der Hersteller im Schnitt bei 40 Prozent. Schweden war zum Beispiel nicht bereit, die hohen Preise zu zahlen – dort gingen die Preise runter.

Teure Medikamente mit geringer Wirkung

Besonders teuer sind neue Krebstherapien. Dadurch leben Patienten aber auch länger. Das ist doch etwas Gutes!

Die meisten Krebsmedikamente verlängern das Leben nur um wenige Monate – oft verbunden mit starken Nebenwirkungen für die Patienten. Besonders problematisch ist, dass sich mit solch teuren Medikamenten für Reiche am meisten Geld verdienen lässt. Der Pharmakonzern Novartis hat in den USA kürzlich die Genehmigung für ein zwei Millionen Dollar teures Medikament erhalten – pro Einzeldosis. Dadurch wird die Forschung an Krankheiten, die sehr viele arme Menschen haben, vernachlässigt. Tuberkulose ist die häufigste Infektionskrankheit der Welt, das neueste Medikament dagegen stammt aber von 1967.

Ein anderes Problem: Antibiotika-Resistenzen. Dadurch erkranken immer mehr Menschen an multiresistenten Keimen. Hängt das auch mit dem Verhalten der Pharmaindustrie zusammen?

Wir bräuchten dringend neue Antibiotika, aber aus denselben finanziellen Gründen wird nichts Neues erforscht. Es ist nicht lukrativ. Das führt auch vermehrt zu Resistenzen.

Was würden Sie als erstes ändern, wenn Sie Bundesgesundheitsministerin wären?

Das Patentgesetz. Dann wären kleine Änderungen einer bestehenden Substanz nicht ausreichend, um ein neues Patent anzumelden und ein weiteres Jahr ohne Preisbindung zu erhalten. So wurde etwa ein Medikament gegen eine Spezialform von Blutkrebs vom Markt genommen. Und zur Behandlung für Multiple Sklerose wieder zugelassen – aber 44-fach teurer. Und gegen MS wirkt es auch noch viel schlechter.

Kritische Ärzte werden von Pharmaherstellern oft juristisch unter Druck gesetzt. Wurden Sie mal bedroht?

Bisher hat noch keiner versucht, meinen Computer explodieren zu lassen oder mich zu kaufen. Bei den Ärzten ist es anders: Während uns viele als das gute Gewissen der Ärzteschaft bezeichnen, sind wir für andere die schwarzen Schafe und Nestbeschmutzer.

