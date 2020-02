Abgesehen von Tipps rund ums Essverhalten, raten Sie auch dazu, die Getränke, die man im Laufe des Tages zu sich nimmt, genauer unter die Lupe zu nehmen. Warum?

Getränke werden gerne vergessen, wenn es um gesunde Ernährung geht. Oft haben die aber ganz schön viele Kalorien. Das Schlimme: Sie machen dabei noch nicht mal satt! So etwas wird auch als leere Kalorien bezeichnet, weil sie dem Körper nichts bringen, als Zucker, der sich nachher womöglich als Fett um die Hüfte verewigt. Haben Sie gewusst, dass ein Glas Cola in etwa so viele Kalorien hat wie eineinhalb Scheiben Toastbrot? Oder zwei Latte Macchiato ungefähr so gehaltvoll sind wie ein Teller Nudeln?