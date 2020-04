Experten-Tipps von Alexandra Reinwarth So gelingt ein familiäres Osterfest trotz Corona-Isolation

Besinnlichkeit ohne Kirche?

Für viele Menschen spielt die Kirche an Ostern eine große Rolle. Der Besuch in der Messe stellt wegen des Coronavirus jedoch ein großes Problem dar. Für mehr Besinnlichkeit in den eigenen vier Wänden helfe Dunkelheit. "Besonders schön ist für viele die Tradition des Osterfeuers in der Nacht auf Sonntag, was dieses Jahr auch eine Kerze auf dem Balkon sein kann." Dazu könne man ein Lied hören, dass einen besinnlich stimmt, wie etwa das "Oster-Halleluja". Dabei solle man am besten "in die Sterne gucken und daran denken, für was Ostern steht, nämlich für Erneuerung, Hoffnung und das Leben."