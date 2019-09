Noch problematischer stellt sich die Situation für Individualreisende dar, welche lediglich den Flug oder das Hotel über Thomas Cook oder deren Tochtergesellschaft gebucht haben. Denn: Es gibt weder einen Anspruch auf Rücktransport noch auf eine Rückerstattung des daraus entstehenden finanziellen Aufwands. Die Kosten könne man erst in einem Insolvenzverfahren geltend machen. Selbiges gilt für Urlauber, welche nur ein Hotel gebucht haben, und von Hoteliers zu erneuten Zahlungen von bereits bezahlten Übernachtungen aufgefordert werden. Trotz eines nicht vorhandenen Rechtsanspruchs der Hoteliers empfehlen die Experten in diesem Fall, im Zweifel zu bezahlen. Dies sollten Touristen allerdings quittieren lassen, damit die entstandenen Kosten in einem Insolvenzverfahren zurückgefordert werden können.