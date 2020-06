Experten-Interview So gelingt die Kommunikation trotz Maske

Hilfsmittel Körpersprache

Deshalb sei es jetzt wichtig, auf nonverbale Signale zu achten. "So zeigt sich die Mimik beispielsweise auch oberhalb der Maske. Ein ehrliches Lächeln erkennt man an den Fältchen neben den Augen, Stirnrunzeln kann für Überlegen und die angespannte Zornesfalte in der Stirnmitte für Widerspruch stehen. Auch die Stimme und die Körpersprache können zeigen, ob die Person uns eher zu- oder abgewandt ist und wie sie auf die Aussage emotional reagiert." Wer dennoch unsicher sei, könne die Person auch direkt mit Fragen wie "Siehst du das denn nicht so?" oder "Darüber hast du dich bestimmt gefreut, oder?" ansprechen, sagt Held.