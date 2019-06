Der Sommer ist da. Und man will ja wirklich nicht jammern, aber nachts ist es momentan schon ziemlich unangenehm heiß und stickig und schwül. Gefühlt liegt man nicht im Schlafzimmer, sondern in der Sauna. Den erholsamen Schlaf stört das, die Keime um uns herum nicht. Im Gegenteil. In heißen Nächten verlieren wir mehr als einen Liter Schweiß – und der landet im Bett, im Kissen, auf der Decke. Bakterien mögen das besonders gern.