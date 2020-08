Experte Michael Mary erklärt Streitpunkt Geld: So sollten Paare ihre Finanzen regeln

Warum Geld nicht gleich Geld ist

In bestimmten Situationen sollten Paare Buch über ihre Finanzen führen. Mary unterscheidet zwischen "kühlem, warmem und heißem Geld in Beziehungen". Gerade beim sogenannten kühlen Geld empfiehlt der Experte, Fakten zu schaffen - bis hin zur notariellen Beglaubigung. "Kühles Geld ist Geld, das in partnerschaftlichen Belangen zum Einsatz kommt. Die Miete, die Haushaltskosten, das Haus oder die Eigentumswohnung. Hier geht es um Leistungsausgleich und darüber muss mit kühlem Kopf verhandelt werden und es muss zu Verträgen - meist sogar notariellen Verträgen - kommen, sonst schaut einer irgendwann in die Röhre."