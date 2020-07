Experte klärt auf "Billig-Fleisch kann nicht aus den Regalen verbannt werden"

"Ihr Körper weiß, was er will und braucht"

In seinem Buch "Fleisch ist mir nicht Wurst - Über die Wertschätzung unseres Essens und die Liebe meines Vaters zu seinem Beruf" plädiert Klaus Reichert für einen Fleischkonsum in Maßen. "Mein Bruder und ich sind in unserer Familie zu Bescheidenheit erzogen worden", sagt der Autor, der in einer Metzgerfamilie aufwuchs. "In Maßen" gelte nicht nur für das Essverhalten. "Ich bin der Meinung, dass jeder für sich herausfinden muss, was das richtige Maß ist. Wenn die Leute mehr auf ihr Körpergefühl hören würden als auf die Ratgeber, die an jeder Ecke stehen und vorgeben zu wissen, was richtig, gesund und gut für sie ist, dann würden sie sich besser fühlen."