Experte im Interview Umweltbewusst leben: "Nichts tun ist nachhaltig!"

Der Kampf gegen die Plastikflut ist ein großes Thema. "Trotz immer steigenden Umweltbewusstseins der Menschen in Umfragen ist zwischen 1991 und 2016 leider eine Zunahme von mehr als 88 Prozent an Verpackungsmüll in Deutschland zu verzeichnen und dies trotz der 1991 in Kraft getretenen Verpackungsverordnung", weiß Stefan Schweiger, Autor von "Plastik. Der große Irrtum" (Riva). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt er, wie man den Konsum im Alltag reduzieren kann.