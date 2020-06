Experte im Interview Bye bye, Corona-Kilos: Effektive Tipps für den Fitness-Neustart

Entgiften mit Detox

Damit auch das Körperinnere gereinigt wird, sollte man auf Detox-Kuren setzen. Die Sorgen für neue Energie und entschlacken den Körper. Dabei sollte man vor allem auf Lebensmittel verzichten, die Farbstoffe oder Konservierungsmittel enthalten. Fleisch, Zucker, Milch- und Weißmehlprodukte gehören nicht auf den Speiseplan.

Stattdessen kommt Obst und Gemüse aus biologischem Anbau auf den Teller. Der Vorteil: Gemüsesorten wie etwa Spinat, Zucchini, Brokkoli und Sellerie sind nicht nur gesund, sondern regulieren auch den Säure-Basen-Haushalt. Beim Kochen sollte man vor allem auf große Salz-Mengen verzichten. Alle anderen Gewürze sind erlaubt. Chili, Ingwer sowie frischer Bärlauch eignen sich übrigens hervorragend für ausgewogene Detox-Rezepte.

Viel trinken und Zitrone integrieren

Viel Trinken ist das A und O in Sachen Entgiften. Was eignet sich da besser als selbstgemachte Detox-Tees? So kann ein heißer Aufguss mit frischen Brennnesseln wahre Wunder bewirken. Auch Löwenzahnwurzel und Zitrone liefern reichlich Vitamine. Wer genug von warmen Getränken hat, kann auch in ein gekühltes Mineralwasser Zitrone hinzugeben.