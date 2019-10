Laut Studie sind es vor allem junge Männer innerhalb der Polizei, die Gewalt ausüben. Diese Gruppe ist laut Kriminalstatistik auch in der Gesamtbevölkerung besonders gewaltbereit.

Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Faktor. Aber es ist auch so, dass ein bestimmter männlicher Habitus in der Polizei stärker erwartet und kultiviert wird als in anderen Berufsgruppen. Weil die Polizei das physische Gewaltmonopol hat und erwartet wird, dass Beamte diese Gewalt anwenden. Das kann hochproblematisch sein, wenn sich diese Erwartungen innerhalb des Korpsgeistes verselbstständigen. Es gibt ja zum Beispiel den Widerstandsbeamten, dessen aggressives Vorgehen Kollegen bekannt ist.