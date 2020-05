Experte gibt Auskunft Wie gefährlich ist blaues Displaylicht für die Haut?

Denn nach einigen Stunden, so meint Droste-Laux, lasse der Eigenschutz der Haut nach. Die Folge: "Das Blaulicht dringt noch tiefer in die Haut ein als UV-A-Strahlen und verursacht oxidativen Stress. Die Barriereschicht der Haut leidet und macht sie anfälliger für Irritationen und Rötungen." Die Schäden an den kollagenen Bindegewebsfasern würden außerdem dazu führen, dass die Haut an Elastizität und Spannkraft verliert.