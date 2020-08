Experte der Sat.1-Show "Hat mein Herz erobert": Jochen Bendel verrät seinen "PBB"-Liebling

Wie halten Sie sich mit Ihren Hunden gemeinsam fit?

Bendel: Mein Mann und ich sind sehr bewegungsaktiv und als Hundetrainer viel an der frischen Luft. Wir wohnen an der Nordsee, d.h. wir gehen mit unseren Hunden und Kunden ins Watt, an den Strand, in die Wälder, um da gemeinsam Dinge zu erleben. Unsere beiden Hunde sind komplett unterschiedlich von ihrem Bewegungsprofil. Gismo, mein neunjähriger Mops, muss nicht mehr auf dem Agility-Platz rumhüpfen, über Hürden springen und durch Tunnel rennen. Labrador-Hündin Khaleesi, 4 Jahre alt, ist wahnsinnig aktiv - geht mit zum Joggen, schwimmt total gern oder steht auf einem Stand-up-Paddling-Board. Unsere Hunde wollen immer gern bei uns sein - und wenn wir uns mehr bewegen, bewegen sich unsere Hunde auch mehr.

Sie moderieren wieder "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Haben Sie bereits einen Lieblingskandidaten im Haus?

Bendel: Das fällt mir nach nur wenigen Tagen natürlich sehr schwer. Ich bin immer noch am Beobachten. Bei einigen Promis bin ich hin und hergerissen... Aber Ikke Hüftgold hat mein Herz schon erobert! Ich mag sein gesamtes Potenzial: lustig, unterhaltsam, schlagfertig, aber auch mit Tiefgang. Und dass er jetzt erstmals seine Kunstfigur "Ikke" abgelegt hat und Matthias sein will, zeigt, wie stark ein Format wie "Promi Big Brother" ist und wie sehr es ans Eingemachte geht. Mit einer Kunstfigur hält man da nicht lange durch - genau wie Katy Bähm, die sich scheinbar auch wohler fühlt, wenn sie ohne Perücke rumlaufen kann. Ich mag Kathy Kelly wahnsinnig gern. Die weckt in einem das Gefühl, sie unbedingt kennenzulernen.

Die Bewohner sind drei statt zwei Wochen im Haus. Wie verändert das die Show?

Bendel: Es macht die Show natürlich zu einem riesigen Event. Man wächst mit den Promis näher zusammen, man kann sie als Zuschauer noch besser kennenlernen, weil die Promis auch die Möglichkeit haben, in drei Wochen noch mehr von sich zu zeigen und preiszugeben. Irgendwann wird auch der letzte den selbstauferlegten Schweigeschwur brechen und reden. Es gibt viele im Märchenland, die noch Dinge zurückhalten. Irgendwann will man auch erzählen. Bei Manchen war das ja schon nach 30 Minuten der Fall, da ist jeder unterschiedlich.

Vielen "PBB"-Fans fehlt der Promifaktor bei den Kandidaten. Was sagen Sie dazu?

Bendel: Die Promis, die wir von der Leinwand und aus dem Fernsehen kennen, sind teilweise so zugeknöpft, die machen bei solchen Formaten nicht mit, haben Angst, etwas preiszugeben. Kauft man solche Promis ein, hocken die drei Wochen auf der Couch, feilen sich die Fingernägel, erzählen nichts, kassieren die Kohle und gehen nach Hause. Da sagen die Leute dann ja auch: das bringt nichts. Ich will die großen Namen auch gar nicht sehen - die haben in den letzten Jahren nichts über sich erzählt und werden es auch in den nächsten nicht tun. Ich will die Leute sehen, wo ich selber entscheiden kann, haben die für mich Promifaktor - ja oder nein. Wir machen auch Stars: Katja Krasavice wäre heute bestimmt keine Millionärin und ein mega Social-Star, wenn sie nicht bei "PBB" gewesen wäre. Deshalb macht es dieses Format auch so reizvoll. Wir geben jedem eine Chance und stecken keinen in eine Schublade. Wir müssen das Schubladendenken endlich beilegen und lockerer an die Sache rangehen: Wenn du denkst, du bist ein Promi, dann bist du eben ein Promi. Am Ende kann ich immer noch entscheiden: Pfeife oder Promi, der das Prädikat verdient hat.