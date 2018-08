An welchem Wochentag läuft das Eis-Geschäft am besten? Wer in Ruhe sein Eis schlecken will, sollte mittwochs zur Eisdiele gehen. An diesem Wochentag ist es demnach am ruhigsten. Keine Überraschung ist diese Erkenntnis: Am Sonntag brummt das Geschäft. An diesem Tag machen die Verkäufer im Schnitt einen Tagesumsatz von 207,58 Euro. Im Vergleich dazu der Mittwoch: 116,28 Euro.