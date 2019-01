Expaar zofft sich im Dschungelcamp Evelyn Burdecki vs. Domenico de Cicco: Wer hat Recht?

Und dann legt die Blondine noch einen drauf: Wie ist das, wenn Männer lange keinen Sex haben? "Männer haben ja von Natur aus da so ein Problem. Nach ein paar Tagen kommt dann was und dann muss das doch dann auch weg! Das kann man doch sogar googeln. Dann schwellt doch alles an", erklärt sie sich. Töpperwien klärt sie auf: "Dicke Eier? Nein, von Natur aus bekommt man keine dicken Eier! Das sagt man nur so!"

Drama zwischen Burdecki und de Cicco

Bereits an den Tagen zuvor hatte Evelyn Burdecki versucht, sich mit ihrem Ex Domenico de Cicco auszusprechen. Immerhin habe er in ihren Augen fahrlässig mit ihren Gefühlen gespielt und sich nie wirklich dafür entschuldigt. Doch der blockte immer ab. Jetzt entgeht er dem Gespräch aber nicht mehr, denn die beiden müssen gemeinsam auf Schatzsuche. Doch bevor es dazu kommt, kommt es zum Schlagabtausch. Es geht hin und her, bis Burdecki weinend davon rennt.

Doch die Schatzsuche muss eben gemacht werden. Natürlich gibt es wieder Stress. Aber De Cicco hat keine Lust, die Geschichte vor den Kameras auszubreiten. Dennoch lässt er sich auf die Diskussion ein. Irgendwann hat er keine Lust mehr und kehrt wutentbrannt ins Camp zurück. "Die ist so falsch. Ihr glaubt die ganze Leier der kleinen Blondine. Sie hat versucht, mich niederzumachen vor den ganzen Leuten. Das ist alles von der gesteuert", schimpft er.

"Besser als 6000 Folgen GZSZ", trifft Moderatorin Sonja Zietlow (50) den Nagel auf den Kopf. Dennoch geht De Cicco auf Anraten der anderen zurück und beantwortet mit seiner Ex dann einige Fragen. Doch so richtig gut sehen dabei beide nicht aus. Und auch den falschen Schlüssel für die Schatztruhe wählen sie aus. Das ganze Drama umsonst.

Burdecki lässt die Bombe platzen

Als die beiden ins Camp zurückgekehrt sind, heult sich De Cicco bei Töpperwien aus. Burdecki sei nur auf Presse aus und würde Lügen verbreiten. "Ich denke, er hat Angst vor der Wahrheit", sagt Burdecki allerdings in der Hängematte zu Doreen Dietel (44). Im Interview lässt sie dann die Bombe platzen: Als im September 2018 klar gewesen sei, dass die beiden in den Dschungel gehen, habe De Cicco sich bei ihr gemeldet. "Ich liebe dich immer noch", soll er geschrieben. Und: "Da meinte er zu mir, dass wir im Dschungel wieder zusammenkommen werden", so Burdecki. Eine weitere Eskalation ist also vorprogrammiert.

Keine Überraschungen gibt es bei der Wahl zur nächsten Dschungelprüfung: Gisele Oppermann muss schon wieder ran, erneut mit Bastian Yotta. Sein Gesichtsausdruck: versteinert.

