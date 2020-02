Karger: "Muss schauen, richtig fit zu werden"

Was wohl auch jeder länger verletzte Profisportler kennt: diese Ungeduld, bis man wieder auf dem Platz stehen darf.

Ja, aber es hilft nichts: Man braucht eben Geduld. Jetzt war es zum Glück so weit. Aber ich muss schauen, richtig fit zu werden. Man kennt ja diese Faustregel: Man braucht etwa noch einmal so lange, wie man raus war. Ich hoffe, es geht schneller.

Wie schwer fällt es, wieder Vertrauen zu fassen in den Körper – im Profifußball ja Ihr Kapital?

Ich denke, das geht nicht sofort: Das kommt nach und nach. Am Anfang hat mich das gehemmt und ich dachte, wenn du jetzt mal den Ball bekommst, kommt es wieder. Es ist auch Kopfsache: Du musst das ausblenden.

Am Samstag müssen Sie beim SV Meppen antreten. Sind Sie bereit für den nächsten (Kurz-)Einsatz?

Ja, aber ich setze mir da kein Ziel: Ich will einfach fit bleiben und hoffe, dass ich in der Offensive mit meiner Schnelligkeit und Torgefahr frischen Wind reinbringen kann. Meppen ist ein bisschen ein Überraschungsteam: Sie haben eine gute Mannschaft, mit Deniz Undav einen Top-Stürmer vorne drin, und Nico Andermatt kickt dort (Ex-Löwe, d. Red.). Natürlich wollen wir sie schlagen. Hoffentlich gibt es auch bald wieder einen "King Karges" und ich darf über ein Tor jubeln – eigentlich am liebsten daheim im Grünwalder Stadion.

Wie schaut es mit grundsätzlichen Zielen aus? Ihr Vertrag bei 1860 läuft im Sommer aus.

Ich mache mich da nicht verrückt. Ich bin mittlerweile elf Jahre hier. Sechzig ist meine Heimat geworden, mehr als zuhause (Kronach in Oberfranken, d. Red.). Viele von den anderen Jungs würden auch gerne bleiben. Ich denke jetzt noch nicht an den Aufstieg, das sorgt nur für Druck. Aber mein Wunschtraum wäre schon, mit den Löwen nochmal in der Zweiten Liga zu spielen.

Lesen Sie hier: Meppens Torgefahr und Wiedersehen mit Altbekannten