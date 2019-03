Die Ordensschwester und Missionarin, die sich selbstlos um Kranke und Obdachlose gekümmert hat und dafür 2016 sogar heiliggesprochen wurde.

Sie hat sich für die Kranken und Sterbenden aufgeopfert, war an ihrer Seite, als sich fast alle abgewendet haben. Auch wenn sie nicht unumstritten ist, hat sie sicher das Wohl der Armen über ihr eigenes gestellt. Ich habe auch allergrößte Bewunderung vor den Suffragetten, die Anfang des 20. Jahrhunderts das Frauenwahlrecht erstritten haben. Die Welt wäre eine andere und sicher keine bessere ohne all diese Frauen, diese Vorkämpferinnen. Sie sind Vorbilder für alle Frauen, dass man sich nicht unterbuttern lässt, dass man für andere Frauen, die vielleicht diese Stärke aus welchen Gründen auch immer nicht in sich haben, mitkämpft. Als Modedesignerin bewundere ich auch Coco Chanel. Viele vergessen, wenn sie den Namen Chanel hören, dass Coco eine Pionierin war, die ihr eigenes Modeunternehmen gegründet hat, das war Anfang der 1910er Jahre. Damals war es vollkommen unüblich, dass Frauen so etwas machen, sie mussten große Widerstände überwinden. Frauen, die ihr Ding machen, egal ob die öffentliche Meinung das in dem Moment gutheißt, beeindrucken mich sehr.

"Ich spiele mit Sexyness"

Trotzdem werden Frauen oft auf ihr Äußeres reduziert – auch Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, mit Ihrer Optik zu spielen.

Unbestritten bewegt man sich da in einem Grenzbereich, ich muss mich oft für die Bilder rechtfertigen. Aber ich mache nur das, was mir gefällt, womit ich mich selber wohlfühle. Das ist eine totale Grenze, darüber muss man nicht diskutieren, denn ich spiele mit Sexyness. Ich bin etwa bei einem Sportevent, trotzdem bin ich geschminkt. Ich will in erster Linie als Sportlerin ernst genommen werden und nicht das Stigma haben: Die sieht ja ganz nett aus, und deswegen macht sie das. Ich finde, man kann mit der Weiblichkeit spielen. Ich bin kein Kerl, muss mich auch nicht so kleiden und geben, nur, damit man mich ernst nimmt. Aber: Man muss auch heute als Frau immer noch für die rein sportliche Anerkennung kämpfen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Die #MeToo-Debatte hat sicher einiges verändert, sind Sie selber jemals Opfer sexueller Gewalt geworden?

Zum Glück nicht im extremen Rahmen. Aber einer der Gründe, weshalb ich mit Kickboxen angefangen habe, war meine Unsicherheit. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich mir viel gefallen lassen, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich war überfordert. In der Disco haben mir Jungs einfach an den Hintern gelangt. Ich habe es weggelächelt, obwohl mir nicht danach zumute war. Heute würde ich anders reagieren, ich würde mich gegen diese Grenzüberschreitung wehren, ihn zur Rede stellen und notfalls körperlich eine Grenze ziehen. Sexismus hat ja viele Formen. Wir hatten gerade den Equal-Pay-Day. Es kann nicht angehen, dass es im Jahre 2019 immer noch traurige Realität ist, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Solange das so ist, muss das Thema öffentlich bleiben. In einer perfekten Welt würde man nicht darüber reden müssen, ob jemand Mann oder Frau ist, sondern nur, wer der Beste ist.