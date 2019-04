Jetzt können Sie wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden, denn das war Ihnen immer ein Graus.

Es entspricht einfach nicht meinem Charakter. Und daher freue ich mich, dass ich jetzt wieder öfter den Mund halten kann. Aber mir war immer bewusst, dass es dazu gehört und man wächst in diese Rolle auch rein. Zum Glück ist es ja bei uns Eishockeyspielern auch nicht derart extrem wie bei den Fußballern. Wir können ja doch meist noch in der Anonymität leben und einfach wir selbst sein. Aber ich bin ja nicht aus der Welt, ich werde mir weiter hier in München mal Spiele anschauen, werde mit einigen Leuten Kontakt halten. Also: Für mich ist es die goldrichtige Entscheidung.