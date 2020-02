Boxen: Schulz von Joshua nicht überzeugt

Der nach seinem Sieg über Klitschko als Heilsbringer des Boxens gefeiert wurde.

Ach, hätte Klitschko in der sechsten Runde, nachdem er Joshua niedergeschlagen hatte, richtig nachgesetzt und noch einmal getroffen, dann würde heute kein Mensch mehr über Joshua reden. Dann verliert er auch noch gegen Andy Ruiz. Und auch das Rematch, das er dann gewonnen hat, hat mich weder begeistert noch beeindruckt. Ihm war der große Respekt – um es nett zu formulieren – in fast jeder Aktion anzumerken. Nee, für mich ist Fury die Zukunft des Boxens. Ich hoffe, dass er sich jetzt den WM-Titel holt und auch noch sehr lange hält, denn er ist einfach gut für das Boxen. Die Show, die er abzieht, das kann fast keiner. Er passt auch perfekt nach Las Vegas.

Dabei ist seine Lebensgeschichte ja eher düster. Er litt unter schweren Depressionen, nahm Kokain, wurde deswegen gesperrt, er wollte sich sogar umbringen.

Ich finde es gut, dass er so offen damit umgeht und das auch als eine Aufgabe sieht, darauf aufmerksam zu machen, dass keiner davor gefeit ist, mentale Probleme zu haben. Und zeigt, dass es einen Ausweg gibt.

Sie sprachen vorher die Sprüche an: Auch Furys Gegner Wilder ist für seine Aussagen ja berühmt-berüchtigt. Er verkündet immer mal wieder, dass er im Ring jemand töten möchte, dass es die einzige Möglichkeit ist, dass er ungestraft mit einem Mord davonkommt.

Ja, das wirkt alles so aufgesetzt, so geplant. Er will halt was raushauen, von dem er weiß, dass die Leute empört darauf reagieren, aber das funktioniert halt nicht lange und richtig. Fury lässt sich immer wieder was Neues einfallen, seine Sprüche sind oft intelligent, witzig. Er hat den Showaspekt des Sports verstanden. Er will nicht nur schocken um des Schockens willen. Fury ist da eine ganz andere Liga.