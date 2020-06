Exklusiver Spotify-Deal Kim Kardashian West bekommt ihren eigenen Podcast

Spotify baut seine Podcast-Reihe weiter aus und konnte Kim Kardashian West (39, "Keeping Up With the Kardashians") für eine exklusive Serie gewinnen. In dem Podcast der Unternehmerin geht es um die Reform des US-Strafrechts und ihre Arbeit mit dem Innocence Project. Die Non-Profit-Organisation kümmert sich um die Aufklärung von Justizirrtümern. Kardashian West ist Co-Produzentin und -Moderatorin der Sendung, die exklusiv über den digitalen Musikdienst verfügbar sein wird. Darüber berichtete zuerst das "Wall Street Journal".