Marion Heinrich zur AZ: "Ermanno und ich sind uns vor über 30 Jahren zufällig auf der Straße begegnet. In Florenz sprach er mich einfach an. Daraus entwickelte sich eine tolle Freundschaft." Ermanno, Italiener durch und durch, ergänzt schmunzelnd: "Ich habe unsere erste Begegnung ganz wunderbar in Erinnerung." Seitdem ist viel passiert.