Fans sollen über Namen des NLZ mitbestimmen

Sechzig erhält nun jährlich 900.000 Euro, der Kauf der Namensrechte des Nachwuchsleistungszentrums beläuft sich auf 500.000 Euro für zwei Jahre. Und der Gegenwert?

Wir haben weitere Werberechte erworben und unseren Katalog erweitert, etwa durch mehr Bandenwerbung. Die Haupttribüne wird anders heißen, meinetwegen "die-Bayerische-Haupttribüne". Manche meinten, der Preis für das NLZ sei zu niedrig. Dabei haben wir etwas für Sechzig zu Geld gemacht, das vorher nichts abgeworfen hat. Die Werberechte sind begrenzt, also müssen auch wir uns was einfallen lassen. Die Fans sollen mitentscheiden: Welchen Namen soll das NLZ tragen? Wir denken etwa an eine 1860-Ikone. Mehr wollen wir noch nicht verraten.