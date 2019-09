Jetzt geht es in der Champions League auswärts gegen Banská-Bystrica. Die Champions League gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Absolut. Seit drei Jahren, seit nur noch die Topteams der Ligen dabei sind, ist das ein richtig geiler Bewerb. Früher ist das vielleicht ein bisschen belächelt worden, aber die Zeiten sind vorbei. Vergangene Saison hat es uns sehr gutgetan, wenn man im Ligaalltag alle paar Wochen wieder ein K.o.-Spiel in der Champions League hat. Das ist auch gut für den Kopf. Wir waren im Finale, das war großartig. Wir können auf dem aufbauen und es vielleicht noch besser machen. Wir haben mit den Neuzugängen richtig tolle Spieler dazu bekommen, das wird noch sehr spaßig. Wir wussten, was sie alle spielerisch drauf haben, aber schon jetzt ist klar, dass sie auch charakterlich wirklich super sind. Es fühlt sich eigentlich bereits so an, als seien sie mindestens ein Jahr ein Teil der Mannschaft – das ist ein sehr gutes Zeichen.