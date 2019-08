Exklusiv für Disney+ "Star Wars"-Ableger: Kommt die Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor?

Demnach soll sich die Serie um Obi-Wan als zentrale Figur drehen und in der Reihenfolge als dritter "Star Wars"-Ableger beim Streamingdienst erscheinen. Bereits in der Mache befindet sich die Serie "The Mandalorian", in der es um die Kriegerkaste von Fanliebling und Kopfgeldjäger Boba Fett geht. Zudem soll in einer zweiten Serie noch die Vorgeschichte von "Rogue One"-Figur Cassian Andor (Diego Luna) erzählt werden.