Exit an Tag 15 "Promi Big Brother": Für Udo Bönstrup ist das Märchen vorbei

Der 15. Tag bei "Promi Big Brother" läutete in gewisser Weise das Ende ein. Denn ab jetzt muss täglich ein Kandidat oder eine Kandidatin das Märchenland verlassen. In der Liveshow am Freitagabend (21. August) zitterten Ramin Abtin (48) und Udo Bönstrup (25). Sie wurden von ihren Mitstreitern auf die Nominierungsliste gesetzt. Die beiden Streithähne Katy Bähm (27) und Simone Mecky-Ballack (44) blieben verschont.