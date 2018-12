Existiert ein Video der Täter? Einbruch bei Quentin Tarantino

Schreckmoment für den Kult-Regisseur Quentin Tarantino (55, "Pulp Fiction")! Wie zunächst das US-Promiportal "TMZ" berichtete, brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Männer in die Villa des Filmemachers in den Hollywood Hills ein. Dabei soll es zu einem gefährlichen Aufeinandertreffen gekommen sein, da Tarantino die Einbrecher stellen konnte.