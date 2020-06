Auch die Vermieter von Hochzeitslocations, die Tortenbäcker, Dekorateure und professionellen Hochzeitsplaner stehen im Regen. Mit einer 40 Meter langen festlichen Hochzeitstafel auf dem Marienplatz hat die Branche am Dienstag um 10 Uhr eine Stunde still demonstriert. Die Tragik der Corona-Krise für die Dienstleister in der Romantik-Branche wird so konkret: Zwei jetzt arbeitslose Saxophonspieler und ein Akkordeon begleiten die eindringliche Inszenierung.