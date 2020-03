Der DFB versucht die Vereine dennoch so gut es geht zu entlasten. Beispielsweise schüttet der Dachverband jährlich rund zwölf Millionen Euro an seine Landesverbände aus. Diese werden für gewöhnlich in zwei Raten ausgezahlt. Wegen der Corona-Krise hätte der DFB diese Beschränkung aufgehoben. "Ein Landesverband, der die Gehälter seiner Angestellten nicht mehr zahlen kann, kann nun flexibel diese Geldmittel abrufen", erklärte Osnabrügge. Man stehe in Kontakt mit weiteren Verbänden, um die Vereine weiter zu entlasten, zum Beispiel bei der gesetzlichen Unfallversicherung.