Exist: Kunst im Quartier Mehr Räume für die Kunst

Ein weißgekacheltes Badezimmer, in dessen Wanne der Künstler ein Bad in schwarzer Farbe nimmt. Eine kleine Welt unter einer Käseglocke, glattpolierte Marmorskulpturen, zerquetscht in der Tiefdruckpresse, und dazu der Künstler als lebensgroße Sandform: Diese und andere Arbeiten Münchner Kunstschaffender sind ab heute unter dem Motto #Exist in der Halle 6 auf dem Kreativquartier in der Dachauer Straße zu sehen. Kuratiert von Maria Justus und Torsten Mühlbach, thematisieren die Werke Fragen der künstlerischen Existenz und die Bedeutung des Arbeitsstandortes für kreatives Schaffen.