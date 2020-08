München - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag den Spielplan für die Saison 2020/21 veröffentlicht - für den TSV 1860 geht es am ersten Spieltag (19.09., 14 Uhr) auswärts zum SV Meppen, am darauffolgenden Wochenende gastiert der FC Magdeburg (26.09., 14 Uhr) zum ersten Löwen-Heimspiel im Grünwalder Stadion.