Ex-Verein Schalke 04 bestätigt Fußball-Manager Christian Heidel erleidet Schlaganfall

Auch Buchholz gibt dabei Entwarnung: "Es sieht gut aus. Er hatte wohl Glück im Unglück." Er könne normal gehen, habe keine Lähmungen. Seit Mittwoch liege Heidel nun in der Mainzer Uni-Klinik. Schalke-Boss Clemens Tönnies (63) habe seinen Privat-Jet mit einem Professor an Bord in die Türkei geschickt, um Heidel nach Hause zu holen. "Clemens hat keine Sekunde gezögert, wir sind ihm unendlich dankbar." Bereits am Samstag habe Tönnies dann seinen Ex-Mitarbeiter in der Klinik besucht.