Die Fußball-Bundesliga ist mit Geisterspielen nun wieder gestartet. Der richtige Schritt?

Ich halte viele von den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, für völlig unverhältnismäßig und überzogen. Und wünsche mir natürlich eine möglichst zügige Rückkehr zur Normalität. Klar muss man alles beobachten und das kann nicht von heute auf morgen passieren. Ich bin aber ein Freund von Fakten und Daten. Anhand dieser muss man vorwärtsgehen. Ich freue mich über jeden Schritt Richtung Normalität.

Sie haben also interessiert beim Re-Start zugeschaut?

Ich habe im Moment andere Sachen auf dem Schreibtisch, die mich mehr beschäftigen als das Revierderby. Die Tatsache, dass Wettkämpfe abgesagt sind und in Konkurs gehen zum Beispiel. Unser Sport ist gerade in schwerster Gefahr, so wie viele andere Branchen auch.

"Jeder Schritt Richtung Normalität ist ein richtiger und wichtiger"

Wie sehen die Pläne im Triathlon aus?

Die DTU hat, genau wie die ITU (Internationale Triathlon Union; d. Red.) bereits umfassende Konzepte erarbeitet, wie man Wettkämpfe durchführen kann. Es gibt Überlegungen, die Leute einzeln auf die Strecke zu bringen, vielleicht im Zeitfahrmodus. Oder in kleineren Gruppen mit verschiedenen Zugängen zur Wechselzone. Wir sind da Pragmatiker: Uns ist fast egal, wie der Modus aussehen soll. Hauptsache, wir machen überhaupt irgendwas. Das liegt alles schon vor. Wir haben nur noch keine Genehmigungen.

Der Fußball könnte auch dem Triathlon den Weg ebnen.

Jeder Schritt Richtung Normalität ist ein richtiger und wichtiger. Natürlich ist die Bundesliga der absolute Vorreiter, der wichtigste Sport in Deutschland mit dem meisten Interesse und den meisten Zuschauern. Ich begrüße den Re-Start außerordentlich. Alle anderen Sportarten wollen das natürlich auch. Da müssen wir auch wieder hin. Dem Allerdümmsten ist mittlerweile klar, dass wir dieses Land nicht länger im Stillstand lassen können. Irgendwann müssen wir wieder anfangen. Wie genau, darüber müssen wir diskutieren.

Haben Sie nun schon Pläne für Ihre berufliche Zukunft?

Nein. Jeder Athlet, der in Rente geht, weiß, es gibt nichts Geileres als die eigene Karriere. Für alles, was danach kommt, gilt: So aufregend wird es nicht mehr. Da muss man demütig und entspannt sein. Ich werde sicher andere Aufgaben finden. Ich war 2005 als Athlet Weltmeister und habe da schon gedacht, mehr geht nicht. Nach meinem Karriereende 2015 hat sich die Zusammenarbeit als Trainer mit Patrick Lange ergeben – mit zwei Weltmeister-Titeln. Dann kam der Bundestrainer-Job. Selbst wenn jetzt nichts mehr käme, außer der wirkliche Ruhestand und mit den Kindern spielen, dann wäre es auch nicht weiter schlimm.

