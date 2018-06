Maximilian Engl: Garching statt TSV 1860

Ungleich bitterer verlief die Saison für Engl: In Erfurt hatte er keine Chance auf den Platz zwischen den Pfosten (ein Einsatz in der Dritten Liga), der abgeschlagene Ost-Klub meldete Insolvenz an und musste zwangsläufig absteigen. Jetzt heuert der 20-Jährige beim VfR Garching an und wird künftig wieder in der Regionalliga auflaufen.