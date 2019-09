Es ist das TV-Comeback von Tim Lobinger. Der Stabhochspringer wird am Dienstagabend (17.9.) in der TV-Show "Renn zur Million... wenn Du kannst" bei ProSieben zu sehen sein. Nach seiner Leukämie-Diagnose im Jahr 2017 ist der ehemalige Leichtathletik-Star zum ersten Mal wieder in einem sportlichen Wettstreit zu sehen.